Знаменитая модель белья и купальников Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", показала, как проводит карантин дома

Как сообщает Politeka.net, низкорослая Деми – обладательница пышных форм и тонкой талии. Однако это не помешало ей добиться успеха не только в модельном мире, но и в интернет-пространстве. Каждая ее публикация в Instagram набирает несколько сотен тысяч лайков и невероятное количество комментариев.

Даже находясь на карантине, она продолжает публиковать соблазнительные снимки перед которыми невозможно устоять. На этот раз она показала видео на котором поет зажигательную песню. При этом, она изгибается в соблазнительных позах, которые в лучшем свете, показывают ее фигуру.

На кадрах она позировала в тесном топе, который идеально подчеркнул ее пышные формы. Ее прелести настолько большие, что едва не разорвали топик. Необычный черный топик с прозрачными вставками сделал образ модели соблазнительным и по-настоящему горячим. Ни один мужчина не сможет устоять перед такой красоткой.

Волосы девушка стянула на затылке, макияж использовала легкий в едва заметных нюдовых оттенках. Когда смотришь на такую завораживающую красоту, так и хочется сказать: "Хороша, чертовка - несравненная красота".

К сожалению, пользователи сети не смогут оставить свои комментарии под видео, ведь его девушка показала на своем личном Instagram-Stories.

Напомним, что знойная Деми Роуз сверкнула сладкими местами прямо в машине: "Невероятная!".

Как сообщала Politeka, горячая Деми Роуз в невидимом белье показала внушительный бюст: такую красоту не спрятать.

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