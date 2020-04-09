22-річну зірку Інстаграма, б'юті-принцесу Кайлі Дженнер вдруге визнали найбагатшою молодою дівчиною в світі

Як стало відомо, Дженнер очолила щорічний список Forbes, в якому публікують рейтинг найбагатших молодих людей світу. Стан Дженнер на даний момент оцінюється в 1 мільярд доларів. Восени минулого року вона за 600 мільйонів продала 51% акцій своєї компанії Kylie Cosmetics.

Politeka.net пропонує пригадати найбільш яскраві та відверті образи зірки, яка є однією з найбільш популярних людей в мережі Instagram. На дівчину підписано понад 169 мільйонів людей зі всього світу.

Кайлі, як і її сестра Кім Кардашьян, має пишну фігуру. У неї широкі округлі стегна і великі груди. Юна зірка не соромиться своїх форм, тому не упускає можливості похвалитися ними в мережі. У Кайлі багато відвертих знімків в купальниках і різних костюмах.

Дівчина дуже любить дорого вбиратися. Вона регулярно змінює образ, фарбує волосся і робить різні трендові зачіски. Крім цього, Кайлі з'являється на людях в найрозкішніших нарядах.

Незважаючи на такий юний вік, у Кайлі вже є донька Стормі, яку вона народила в 2018 році від репера Тревіса Скотта.

Нагадаємо, що спокуслива Кайлі Дженнер розбурхала чуттєвим видом в провокаційному вбранні: погляд не відірвати.

Як повідомляла Politeka, спокуслива Кайлі Дженнер ледве втиснула принади в тісний костюм: «Дивно красива».

Також Politeka писала, що Кайлі Дженнер засунула розкішне тіло в тісний купальник: "Ось це форми!".