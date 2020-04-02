Наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер виставила напоказ соковиті форми

Зірка опублікувала фото, на якому постала в купальнику світлого кольору, пише Politeka.net. Кайлі часто демонструє свою красиву фігуру.

Цього разу зірка підкреслила свої форми, пишні груди і стегна, світлим купальником. Наряд мав глибоке декольте, з якого принади ледь не вивалювалися.

Купальник піднімався вище стегон, підкресливши тонку талію.

На шиї, руці і у вухах моделі блищали прикраси.

Кайлі виглядала дуже спокусливо: вона розпустила чорне волосся, і, піднявши руки, зачесала їх вгору.

При цьому зірка закрила очі і посвітила своїми довгими чорними стрілками на повіках.

У підпису Дженнер залишила лише два смайлика.

За шість годин пост зібрав понад 4,5 мільйонів лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі написали, що Кайлі гаряча, а в деяких не вистачало слів і вони просто залишали своє: "Вау!" та "Ось це форми!". Також зірці говорили, що вона ангел і зізнавалися їй у коханні. Загалом Кайлі зуміла зачарувати всіх.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер позувала на підлозі біля дзеркала.

Зірка позувала в спортивному одязі, який не особливо підкреслив її форми. Єдине, чим можна помилуватися, так це безпосередньо обличчям моделі.

Кайлі затягнула волосся в тугий пучок, вона поклала руку до голови, засвітивши манікюр з довгими квадратними нігтями.

Очі Дженнер були підкреслені тонкою стрілкою, а губи ледь помітною помадою.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер показала колаж з двох знімків.

На них вона позує в шкіряному топі з екстремально-глибоким декольте, яке підкреслило її апетитні форми. Від такого виду неможливо відірвати погляд.

Нагадаємо, що безсоромна Кайлі Дженнер показала свої апетитні місця: вигляд ззаду фантастичний

Як повідомляла Politeka, Кайлі Дженнер засвітила в топіку все, що тільки можна: розміри вражають

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