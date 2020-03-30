Наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер порадувала шанувальників новими фото

Зірка позувала на підлозі біля дзеркала, роблячи селфі, пише Politeka.net. На фото Кайлі з'явилася в чорному костюмі. На худі був рожевий напис і кармани. На ногах Дженнер - рожеві кросівки.

Спортивна одежа не особливо підкреслила форми зірки. Єдино, чим можна помилуватися, так це безпосередньо обличчям моделі.

Кайлі затягнула волосся в тугий пучок, вона поклала руку до голови, засвітивши манікюр з довгими квадратними нігтями. Також на пальці моделі красувалося колечко.

Очі Дженнер були підкреслені тонкою стрілкою, а губи ледь помітною помадою.

Позаду зірки були видні м'які меблі.

В пості знаменитість зізналася, що їй нудно вдома. Адже зараз, у зв'язку з поширенням карантину, люди мають сидіти по домівках деякий час.

За вісім годин пост зібрав майже чотири мільйони лайків та багато коментарів.

В коментарях зірці не тільки зробили компліменти, , сказавши, що красивіше її не знайти,але і порадили чим зайнятися, наприклад, подивитися фільм.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер зняла обличчя крупним планом на архівному відео, похвалившись великими очима, які підкреслені стрілками.

Дівчина дивилася з-під пишних вій і посміхалася. Її зовнішність заворожує.

"Проведений час серед людей… чим швидше ми будемо залишатися вдома, тим швидше зможемо повернутися до соціуму… я сподіваюся, що всі серйозно ставляться до дистанціювання‼ ️💗", - написала Дженнер.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер наділа легкий і тісний костюм тілесного кольору з зеленим принтом , що обтягнув пишні груди і стегна знаментости.

Зверху артистка накинула чорний довгий шкіряний плащ. На ніжках Кайлі були чорні туфлі-човники на довгій шпильці.

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