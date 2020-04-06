Наймолодша в світі мільярдерша, модель Кайлі Дженнер показала спокусливе фото, яке заворожує з першого погляду

Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото Дженнер з'явилася в чорному комбінезоні, який повністю обтягнув її пишні форми. Дівчина підняла вгору руки, щоб забрати від обличчя волосся. На фото прекрасно видно ідеальні вигини апетитної моделі: її широкі стегна, тонку талію і пишні груди. Пікантності образу додають пухкі губи Дженнер.

Нове фото моделі зібрало більше 4 мільйонів лайків. В коментарях зірку хвалять за зовнішній вигляд.

«Люблю чорний», «Вогонь», «Ти дивовижно красива, Кайлі», «Божественна жінка», «Королева», - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, Кайлі Дженнер любить відверті фотосесії. Такі закриті наряди для неї рідкість. Зазвичай зірка виставляє напоказ свої пишні форми у всій красі.

Вона з задоволенням публікує фото в купальниках і спокусливому одязі. А в останні кілька місяців модель створює цілі добірки світлин, на яких демонструє образи на вихід.

Кайлі Дженнер – одна з сестер сімейства Кардашьян. В Instagram вона одна з найпопулярніших у світі жінок. Гроші Кайлі заробляє, продаючи фірмову косметику.

Нагадаємо, що соковита Кайлі Дженнер вразила формами в малюсінькому топі: "Ох, ну треба ж!".

Як повідомляла Politeka, Кайлі Дженнер засунула розкішне тіло в тісний купальник: "Ось це форми!".

Також Politeka писала, що Кайлі Дженнер виставила напоказ свою пишність прямо на підлозі: "Гарніше не знайти".