Молода мільярдерка і одна з найбільш високооплачуваних моделей Кайлі Дженнер показала спокусливе фото, яке заворожує з першого погляду

Як повідомляє Politeka.net нещодавно 22-річна Кайлі обійшла Марка Цукерберга і стала наймолодшою мільярдеркою в світі. Звання прийшло до неї через її компанію з виробництва косметики, дівчина постійно показує новинки зі своєї компанії на сторінці в Instagram.

Але красуня може похвалитися не тільки кар'єрними досягненнями. Її яскраві образи також привертають увагу громадськості. В останні кілька місяців модель створює цілі збірки знімків на яких демонструє образи на вихід.

Новим знімком вона нагадала, як сильно любить відверті вбрання, які не соромиться носити публічно. Так, знаменитість засвітила колаж з двох знімків. На них вона позує в шкіряному топі з екстремально-глибокому декольте, яке підкреслило її апетитні форми. Від такого виду неможливо погляд відірвати.

Її волосся розпущене по плечах і пофарбоване у русявий відтінок, а на обличчі макіяж в нюдових відтінках. Свій спокусливий образ вона завершила прикрасами. Дивлячись на таку красу так і хочеться сказати: "Ого, яка...".

На жаль користувачі мережі не зможуть залишити своїх коментарів під відповідним знімком, адже Кайлі поділилася ним у своєму Сторіз.

Нагадаємо, безсоромна Кайлі Дженнер присвятила своїм багатством на піску.

Як повідомляла Politeka, Дженнер роздяглася і засвітила найапетитніші місця.

Також Politeka писала, що Дженер показала апетитні місця в прозорій сукні.