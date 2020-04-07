Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, вразила значними формами, які облягла купальником

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Купальник», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що Квітко позує на балконі в крихітному купальнику, який мінімально прикриває її значні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Дуже красиво», «люблю, коли ти так робиш», «диво!», «вогонь взагалі», «це так красиво», «блін, я в шоці, яка ти красуня», - пишуть вони.

До цього ми писали, що Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, продемонструвала соковиті форми в велосипедках.

Зірка, у якої зараз налічується 10,7 мільйонів абонентів в Instagram, не втомлюється радувати шанувальників.

Модель хвалиться красивими формами в обтягуючих та інших відвертих вбраннях, і одне з останніх фото не стало винятком.

На знімку красуня з'явилася в чорному облягаючому топі, який підкреслив її ідеальні форми. Тканина сильно натягнулася на грудях і ледь не випадали з такого відвертого топа. Чорні лямки на спині надавали образу ще більшої пікантності.

Бірюзові велосипедки затягнули немаленьку п'яту точку зірки. Вигляд ззаду був вражаючий. Варто відзначити, що також виділялася тонка талія моделі.

Нагадаємо, російська Кардаш'ьян выпятила п'яту точку прямо в камеру.

Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян затягнула величезні принади малюсіньким топом.

Також Politeka писала, що російська Кардаш'ян в мокрому купальнику ледве втримала пишні форми.