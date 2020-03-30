Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, показала горячее развлечение

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

«Лето каждый день», - коротко сказано в подписи.

Уточним, что на фотографии Квитко позирует задрав руки, выставив напоказ необъятные формы в облегающем топе. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Наслаждайтесь! У нас тут не так весело», «вот бы прижаться к тебе, хоть на секунду», «вау, вот это тело», «принцесса», «бесподобная красавица», - пишут они.

До этого мы писали, что "русская Ким Кардашьян" Анастасия Квитко порадовала подписчиков новым снимком, на котором показала грудь .

Квитко позировала в белом топе на пуговицах и тонких бретельках. Верх натянулся на огромной груди звезды так, что пуговицы едва не отрывались. Ткань сморщилась, еле удерживая грудь.

Также на модели была длинная юбка из необычной ткани.

Анастасия позировала на диване, поднеся руку к волосам и показав свой браслет.

Девушка с легким блеском на губах улыбнулась в камеру, смотря из-под пышных ресниц в камеру.

За восемь часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте: «Сейчас выпадут!»

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.