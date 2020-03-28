Модель Анастасия Квитко, прославившаяся как русская Ким Кардашьян, показала роскошное тело в пикантном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

«Как настроение?», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Квитко позирует с приподнятыми руками, выставив роскошное тело в пикантном наряде, что спровоцировало настоящий бум среди ее поклонников.

«Давай повеселимся», «настроение сделать тебе массаж», «смотрится круто», «красотка», «очень красиво», «улет», - пишут они.

До этого мы писали, что "русская Ким Кардашьян" Анастасия Квитко порадовала подписчиков новым снимком, на котором показала грудь .

Квитко позировала в белом топе на пуговицах и тонких бретельках. Верх натянулся на огромной груди звезды так, что пуговицы едва не отрывались. Ткань сморщилась, еле удерживая грудь.

Также на модели была длинная юбка из необычной ткани.

Анастасия позировала на диване, поднеся руку к волосам и показав свой браслет.

Девушка с легким блеском на губах улыбнулась в камеру, смотря из-под пышных ресниц в камеру.

За восемь часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте: «Сейчас выпадут!»

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.