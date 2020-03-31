Российская модель Анастасия Квитко похвасталась своими формами в микро-купальнике и полупрозрачном платье

Популярная российская красотка с впечатляющими формами сумела раскрутиться в сети благодаря своему Инстаграм и получила известность, как «русская Кардашьян». Модель часто балует своих подписчиков откровенными снимками в белье и купальниках.

Как передает Politeka, на этот раз Квитко поделилась короткими видео в разделе Сториз. На них она демонстрирует все достоинства своей фигуры в оригинальном наряде. Так, модель позирует на балконе в крохотном купальнике-бикини ярко розового оттенка. Поверх него надето голубое платье в виде прозрачной сетки, которая не скрывает совершенно ничего.

На кадрах модель принимает соблазнительные позы и томно поправляет свою прическу, облокачиваясь на перила балкона. Она делает все, чтобы продемонстрировать свою фигуру со всех возможных ракурсов.

До этого мы писали о том, что Квитко показала горячее развлечение.

«Лето каждый день», - коротко сказано в подписи.

Уточним, что на фотографии Квитко позирует задрав руки, выставив напоказ необъятные формы в облегающем топе. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Наслаждайтесь! У нас тут не так весело», «вот бы прижаться к тебе, хоть на секунду», «вау, вот это тело», «принцесса», «бесподобная красавица», - писали они.

Напомним, русская Кардашьян выпятила пятую точку прямо в камеру.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян затянула огромные прелести малюсеньким топом.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян в мокром купальнике еле удержала пышные формы.