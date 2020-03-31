Российская модель Анастасия Квитко похвасталась своими формами в микро-купальнике и полупрозрачном платье
Популярная российская красотка с впечатляющими формами сумела раскрутиться в сети благодаря своему Инстаграм и получила известность, как «русская Кардашьян». Модель часто балует своих подписчиков откровенными снимками в белье и купальниках.
Как передает Politeka, на этот раз Квитко поделилась короткими видео в разделе Сториз. На них она демонстрирует все достоинства своей фигуры в оригинальном наряде. Так, модель позирует на балконе в крохотном купальнике-бикини ярко розового оттенка. Поверх него надето голубое платье в виде прозрачной сетки, которая не скрывает совершенно ничего.
На кадрах модель принимает соблазнительные позы и томно поправляет свою прическу, облокачиваясь на перила балкона. Она делает все, чтобы продемонстрировать свою фигуру со всех возможных ракурсов.
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До этого мы писали о том, что Квитко показала горячее развлечение.
«Лето каждый день», - коротко сказано в подписи.
Уточним, что на фотографии Квитко позирует задрав руки, выставив напоказ необъятные формы в облегающем топе. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.
«Наслаждайтесь! У нас тут не так весело», «вот бы прижаться к тебе, хоть на секунду», «вау, вот это тело», «принцесса», «бесподобная красавица», - писали они.
Напомним, русская Кардашьян выпятила пятую точку прямо в камеру.
Как сообщала Politeka, русская Кардашьян затянула огромные прелести малюсеньким топом.
Также Politeka писала, что русская Кардашьян в мокром купальнике еле удержала пышные формы.