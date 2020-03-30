Модель Анастасия Квитко, которую называют российской Ким Кардашьян, записала видео, которым произвела фурор

Звезда разместила кадры в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. На видео Квитко предстала в черном коротком обтягивающем платье, которое подчеркнуло ее грудь и пятую точку. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Квитко позировала спиной к фотографу, покрасовавшись объемами, а позже обернулась и засветила откровенный вид спереди. В частности, на платье заметно глубокое декольте, которое едва прикрывает грудь.

На руке красотки заметны часы, а также она держит сумочку.

Длинные распущенные волосы прикрывают тонкую талию модели.

Квитко играет на камеру, ярко улыбаясь.

За 10 часов пост собрал почти 200 тысяч просмотров и много комментариев.

Пользователи сети просто завалили звезду комплиментами. Они отметили, что у нее прекрасный вид сзади и спереди, и ее красотой невозможно насладиться: "Просто кайф".

Напомним, Анастасия Квитко была в белом топе на пуговицах и тонких бретельках. Верх натянулся на огромной груди звезды так, что пуговицы едва не отрывались. Ткань сморщилась, еле удерживая грудь.

Также на модели была длинная юбка из необычной ткани.

Анастасия позировала на диване, поднеся руку к волосам и показав свой браслет.

Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко предстала в черном сдельном купальнике.

Девушка покрутилась перед камерой, давая возможность фанатам разглядеть ее впечатляющую фигуру со всех ракурсов. Горячая блондинка без тени смущения выпятила шикарные прелести, от которых захватывает дух.

Поклонники также взорвались комплиментами в комментариях.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте: «Сейчас выпадут!»

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.