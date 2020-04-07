Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, поразила внушительными формами, которые обтянула купальником

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Купальник», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что Квитко позирует на балконе в крохотном купальнике, который минимально прикрывает ее внушительные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Очень красиво», «люблю, когда ты так делаешь», «загляденье!», «огонь вообще», «это так красиво», «блин, я в шоке, какая ты красотка», - пишут они.

До этого мы писали, что Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, продемонстрировала сочные формы в велосипедках.

Звезда, у которой сейчас насчитывается 10,7 миллионов подписчиков в Инстаграм, не устает радовать поклонников.

Модель хвастается красивыми формами в обтягивающих и других откровенных нарядах, и одно из последних фото не стало исключением.

На снимке красотка предстала в черном облегающем топе, который подчеркнул ее идеальные формы. Ткань сильно натянулась на груди и едва не вываливалась из столь откровенного топа. Черные лямки на спине придавали образу еще большей пикантности.

Бирюзовые велосипедки затянули немаленькую пятую точку звезды. Вид сзади был впечатляющий. Стоит отметить, что также выделялась тонкая талия модели.

Напомним, русская Кардашьян выпятила пятую точку прямо в камеру.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян затянула огромные прелести малюсеньким топом.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян в мокром купальнике еле удержала пышные формы.