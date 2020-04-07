Модель показала, за що її полюбили чоловіки

Британська модель Демі Роуз вирішила показати фанатам розкішні форми в крихітній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Настрій», - коротко підписаний кадр.

Уточнимо, що на відеоролику модель позує в крихітному білизна, наспівуючи на камеру сумну пісню.

На іншому знімку Роуз позує на ліжку, наклавши на обличчя фільтр у вигляді метелика. А оскільки знімки вона викинула в Сторіс, її шанувальники були позбавлені можливості що-небудь сказати.

До цього повідомлялося, що модель Демі Роуз покрасувалася формами у відвертому боді і розповіла про те, чим займається на карантині.

Красуня, яка встигла прославитися як «британська Кардашьян» любить радувати своїх шанувальників свіжими знімками у відвертих образах. На них Роуз часто демонструє свою вражаючу постать з пишними формами.

Зірка не робить винятків навіть під час карантину. Так, дівчина поділилася новим знімком, зробленим на свіжому повітрі. На фото Демі сидить на землі, підібгавши ноги під себе. З одягу на дівчині тільки білий боді з тонкої, просвечивающейся тканини. Вбрання не тільки підкреслює стегна красуні, але й привертає увагу до її пишних грудей завдяки глибокому декольте.

Демі на знімку дивиться в камеру і мило посміхається одними кутиками губ. У підписі до фото вона вирішила розповісти про те, як проходить її карантин.

Нагадаємо, Демі Роуз засвітила свої "булочки" в прозорій сітці.

Як повідомляла Politeka, фігуриста Демі Роуз не змогла втиснути свої округлості в крихітний купальник: оцінити можна все.

Також Politeka писала, що Демі Роуз пишними формами трохи не розірвала тісний топік.