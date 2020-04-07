Модель показала, за что ее полюбили мужчины

Британская модель Деми Роуз решила показать фанатам роскошные формы в крохотном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Настроение», - коротко подписан кадр.

Уточним, что на видеоролике модель позирует в крохотном белье, напевая на камеру грустную песню.

На другом снимке Роуз позирует на кровати, наложив на лицо фильтр в виде бабочки. А поскольку снимки она выбросила в Сторис, ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать.

До этого сообщалось, что модель Деми Роуз покрасовалась формами в откровенном боди и рассказала о том, чем занимается на карантине.

Красотка, успевшая прославиться как «британская Кардашьян» любит радовать своих поклонников свежими снимками в откровенных образах. На них Роуз часто демонстрирует свою впечатляющую фигуру с пышными формами.

Звезда не делает исключений даже во время карантина. Так, девушка поделилась новым снимком, сделанным на свежем воздухе. На фото Деми сидит на земле, поджав ноги под себя. Из одежды на девушке только белый боди из тонкой, просвечивающейся ткани. Наряд не только подчеркивает бедра красотки, но и привлекает внимание к ее пышной груди благодаря глубокому декольте.

Деми на снимке смотрит в камеру и мило улыбается одними уголками губ. В подписи к фото она решила рассказать о том, как проходит ее карантин.

Напомним, Деми Роуз засветила свои "булочки" в прозрачной сетке.

Как сообщала Politeka, фигуристая Деми Роуз не смогла втиснуть свои округлости в крохотный купальник: оценить можно все.

Также Politeka писала, что Деми Роуз пышными формами чуть не разорвала тесный топик.