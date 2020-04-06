Популярная модель Деми Роуз покрасовалась формами в откровенном боди и рассказала о том, чем занимается на карантине

Красотка, успевшая прославиться как «британская Кардашьян» любит радовать своих поклонников свежими снимками в откровенных образах. На них Роуз часто демонстрирует свою впечатляющую фигуру с пышными формами.

Как сообщает Politeka, звезда не делает исключений даже во время карантина. Так, девушка поделилась новым снимком, сделанным на свежем воздухе. На фото Деми сидит на земле, поджав ноги под себя. Из одежды на девушке только белый боди из тонкой, просвечивающейся ткани. Наряд не только подчеркивает бедра красотки, но и привлекает внимание к ее пышной груди благодаря глубокому декольте.

Деми на снимке смотрит в камеру и мило улыбается одними уголками губ. В подписи к фото она решила рассказать о том, как проходит ее карантин.

«Просто пою и танцую днями напролет (наверное это бесит мою собаку), читаю, медитирую, перекусываю и периодически выпиваю коктейль. А вы?», - написала модель.

Ее пост меньше чем за час набрал почти 170 тысяч лайков и почти две тысячи комментариев, в которых поклонники рассказывали, чем занимаются на карантине, и не забывали восторгаться красотой модели.

Напомним, Деми Роуз засветила свои "булочки" в прозрачной сетке.

Как сообщала Politeka, фигуристая Деми Роуз не смогла втиснуть свои округлости в крохотный купальник: оценить можно все.

Также Politeka писала, что Деми Роуз пышными формами чуть не разорвала тесный топик.