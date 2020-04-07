Фітнес-модель Ана Чері вирішила порадувати шанувальників і показала розкішну й підтягнуту фігуру під час відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Я ніколи більше не буду сприймати це щось просте. Подорож у прекрасне місце призначення, біганина на вулиці і відчуття свободи. Сьогодні 21-й день карантину, і я відчуваю себе трохи спійманої в пастку, особливо з цим дощем, з-за якого я навіть не можу повісити на своєму задньому дворі речі. Мені просто потрібно дихати і зберігати спокій. 🙌  🏼 Де ви знаходитесь у світі, і який у вас день карантину?» - говориться в повідомленні.

Уточнимо, що зірка супроводила пост знімком з моря, де вона в міні-білизна демонструє розкішну фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників. Ми перевели їх для більш зручного читання, оскільки більшість з них були англійською.

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«Ось це тіло!», «Хочете пограти зі мною?», «ух, яка гаряча поза», «на таке тіло можна дивитися вічно», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, Ана Чері показала, як отримати ідеальні сідниці, не виходячи з дому

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Популярна американська фітнес-модель часто публікує у своєму Instagram не тільки фотографії в спокусливих образах, але і кадри своїх тренувань. На цей раз Чері показала, як працює над своїми сідницями і ногами.

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Так, модель опублікувала в розділі Сториз коротке відео, на якому показала, як присідає зі штангою. На відео Чері одягнена в зручну спортивну кофту і блискучі сріблясті футболки з принтом під зміїну шкіру, які вигідно підкреслюють її п'яту точку під час присідань.

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Нагадаємо, спекотна Ана Чері без трусів влаштувала брудні танці перед камерою.

Як повідомляла Politeka, Ана Чері в стрінгах без сорому показала свої апетитні місця.

Також Politeka писала, що апетитна Ана Чері без сорому потрясла неосяжними принадами на камеру: «Ти з цього світу?».