Фитнес-модель Ана Чери решила обрадовать поклонников и показала роскошную и подтянутую фигуру во время отдыха
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Я никогда больше не буду воспринимать это что-то простое. Путешествие в прекрасное место назначения, беготня на улице и ощущение свободы. Сегодня 21-й день карантина, и я чувствую себя немного пойманной в ловушку, особенно с этим дождем, из-за которого я даже не могу повесить на своем заднем дворе вещи. Мне просто нужно дышать и сохранять спокойствие. 🙌 🏼 Где вы находитесь в мире, и какой у вас день карантина?» - говорится в сообщении.
Уточним, что звезда сопроводила пост снимком с моря, где она в мини-белье демонстрирует роскошную фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников. Мы перевели их для более удобного чтения, поскольку большинство из них были на английском.
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«Вот это тело!», «Хотите поиграть со мной?», «ух, какая горячая поза», «на такое тело можно смотреть вечно», - пишут они.
Как сообщалось ранее, Ана Чери показала, как получить идеальные ягодицы, не выходя из дома
Популярная американская фитнес-модель часто публикует в своем Инстаграм не только фотографии в соблазнительных образах, но и кадры своих тренировок. На этот раз Чери показала, как работает над своими ягодицами и ногами.
Так, модель опубликовала в разделе Сториз короткое видео, на котором показала, как приседает со штангой. На видео Чери одета в удобную спортивную кофту и блестящие серебристые лосины с принтом под змеиную кожу, которые выгодно подчеркивают ее пятую точку во время приседаний.
Напомним, знойная Ана Чери без трусов устроила грязные танцы перед камерой.
Как сообщала Politeka, Ана Чери в стрингах без стыда показала свои самые аппетитные места.
Также Politeka писала, что аппетитная Ана Чери без стыда потрясла необъятными прелестями на камеру: «Ты из этого мира?».