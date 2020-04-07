Фитнес-модель Ана Чери решила обрадовать поклонников и показала роскошную и подтянутую фигуру во время отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Я никогда больше не буду воспринимать это что-то простое. Путешествие в прекрасное место назначения, беготня на улице и ощущение свободы. Сегодня 21-й день карантина, и я чувствую себя немного пойманной в ловушку, особенно с этим дождем, из-за которого я даже не могу повесить на своем заднем дворе вещи. Мне просто нужно дышать и сохранять спокойствие. 🙌 🏼 Где вы находитесь в мире, и какой у вас день карантина?» - говорится в сообщении.

Уточним, что звезда сопроводила пост снимком с моря, где она в мини-белье демонстрирует роскошную фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников. Мы перевели их для более удобного чтения, поскольку большинство из них были на английском.

«Вот это тело!», «Хотите поиграть со мной?», «ух, какая горячая поза», «на такое тело можно смотреть вечно», - пишут они.

Как сообщалось ранее, Ана Чери показала, как получить идеальные ягодицы, не выходя из дома

Популярная американская фитнес-модель часто публикует в своем Инстаграм не только фотографии в соблазнительных образах, но и кадры своих тренировок. На этот раз Чери показала, как работает над своими ягодицами и ногами.

Так, модель опубликовала в разделе Сториз короткое видео, на котором показала, как приседает со штангой. На видео Чери одета в удобную спортивную кофту и блестящие серебристые лосины с принтом под змеиную кожу, которые выгодно подчеркивают ее пятую точку во время приседаний.

Напомним, знойная Ана Чери без трусов устроила грязные танцы перед камерой.

Как сообщала Politeka, Ана Чери в стрингах без стыда показала свои самые аппетитные места.

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