Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, показала пікантний знімок з відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, модель лежи абсолютно без білизни на дереві, яке розташоване на пляжі. Згідно геометке, Омович відпочивала в Домініканській республіці. Утоним, що назва місця відпочинку прикриває розкішні форми зірки.

А шанувальників Омович вирішила позбавити можливості що-небудь сказати, оскільки кадр був викинутий в Сторіс.

До цього Олена Омович, яку прозвали українською версією Кім Кардаш'ян, поділилася відвертим знімком з пляжу.

Фотографію зірка опублікувала у себе в сториз на сторінці в Instagram. На фото Омович стоїть на пляжі повністю голою. Її хлопець пальцями прикриває її принади, але пишні груди все одно видно всім бажаючим. Волосся у Омович розпущені, вона задумливо дивиться в камеру.

Шанувальники не змогли залишити коментарі до фотографії, так як в сториз такої опції немає. Однак видно, що модель виклала це фото неспроста. Одна з прихильниць запитала у неї про імпланти, тому Омович вирішила нагадати, що вже не раз розповідала про них. Як відомо, зірка Instagram перенесла багато пластичних операцій і ніколи не приховувала цього.

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