Американська модель Ебігейл Ретчфорд, яка здобула велику популярність завдяки своїй фігурі і пишним формам, розбурхала фантазію своїх шанувальників

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала фото в одній нижній білизні, передає Politeka.net. Модель стоїть біля дзеркала в білій білизні, яка ледь прикриває її неосяжні форми. Зверху Ебі накинула рожеву накидку з пушком. Вона стоїть біля дзеркала, завдяки чому її видно з голови до ніг. Погляд красуня відвела в сторону.

«Думаю про першого хлопця, на якого я збираюся накинутися, як тільки закінчиться домашній арешт», - подражнила модель своїх шанувальників.

За день пост зірки зібрав понад 70 тисяч лайків. В коментарях обговорюють не тільки зовнішність Ебігейл, але і її думки про першого-ліпшого хлопця.

«Я хочу бути цією людиною», «Вау», «Мені подобається», «Я доброволець», «Чудова дівчина», «Цьому хлопцеві дуже пощастить», «Вогонь», «Неймовірна», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ебігейл Ретчфорд поділилася знімком, на якому позує у прозорому топі, крізь який видно соковиті принади. Груди зірки випирала так, що маленька завязочка ледве стримувала топ на місці. Модель пристрасно дивилася в кадр.

Нагадаємо, що пишногруда Ебі Ретчфорд ледве втиснула своїх «близнят» в мікро купальник, видно все: «Приголомшлива».

Як повідомляла Politeka, апетитна Ебі Ретчфорд засвітила зайве в крихітній білизні: "Так і манить, чортиця".

Також Politeka писала, що гаряча Ебі Ретчфорд приміряла найспокусливішу білизну і засвітила зайве: ні краплі сорому.