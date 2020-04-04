Американська модель Ебігейл Ретчфорд, яка завоювала велику популярність завдяки своїй фігурі, з'явилася в дуже відвертому образі

Зірка опублікувала пікантний знімок у своєму Instagram, передає Politeka.net. На фото Ебі позує у прозорому топі, крізь який видно соковиті принади.

Великі принади зірки випирали, а маленька зав'язочка на грудях давала ще більше розігратися фантазії.

Також Ебі трохи захопила свій прес, він пружний і йому позаздрить багато хто.

Модель розпустила хвилясте волосся й закинула їх набік.

Красуня дивилася у камеру своїми великими зеленими очима і прочинила губи.

Ненав'язливий макіяж лише підкреслив природну красу Ебі.

За чотири години пост зібрав майже 80 тисяч лайків та багато коментарів.

"Апетитні близнята", "Чорт візьми, крихітко", "Ням-ням 👅👅👅❤️❤️❤️😍😍😍", «Ти прекрасна дівчина», «Це чудово 💞💞💞💞💞💞💞💞💞», «Захоплююче, просто вау 😍», «Шкіра виглядає свіжою 🙌», «О, чорт візьми, Боже! НЕМАЄ СЛІВ, ти просто ангел! Як? Як, господи, ця краса взагалі можлива? О, я знаю, тому що у неї добре серце і вона благословляє всіх навколо. Люблю тебе здалеку», «Крихітка, яку потрібно звільнити», «Мила дитина, господи!", - написали іноземні користувачі мережі.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд постала в світлих брюках-кльош в темну смужку. Завершив її образ капелюшок.

Більше на моделі нічого не було, але великі груди зірка приховала. Вона присіла і прикривала принади колінами.

При цьому красуня пильно дивилася в камеру.

Раніше повідомлялося, що Ебі Ретчфорд облягла свої пишні форми білизною з мережива. Через тканину проглядається все, що не повинно бути доступно сторонньому погляду.

Нагадаємо, що мокра Рэтчфорд без білизни похвалилася неосяжними формами: «Космос!».

Як повідомляла Politeka, Ебі Рэтчфорд блиснула розкішним тілом в крихітному купальнику: «Ого, які…».

Також Politeka писала, що Ебі Рэтчфорд блиснула божественним тілом в мереживній білизні: "Ого, які великі...".