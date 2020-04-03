Американська модель Ебігейл Ретчфорд, яка прославилася своїми пишними формами практично на весь світ, поділилася з шанувальниками свіжим знімком

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала фото в мікро купальнику, передає Politeka. Дівчина сперлася об стінку, піднявши руки, щоб на фото було прекрасно видно її пишні форми. Свої неосяжні груди модель ледве вмістила в ліф. Трусики від купальника виявилися настільки маленькими, що широкі стегна Ебігейл виявилися тісно здавлені з боків.

Всього за 5 годин пост Ретчфорд зібрав майже 100 тисяч лайків. Зірка повідомила, що тепер буде викладати нові фотографії щодня після того, як прокинеться. Шанувальникам дуже сподобався новий образ моделі.

«Ти виглядаєш приголомшливо», «Вогонь», «Супер! Чудова і красива», «Ти дивовижна», «Я люблю тебе», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ебігейл поділилася спокусливим селфі в нижній білизні. Модель вирішила зблизька показати свої принади, надівши мереживний ліфчик з бретельками на грудях. Скромний виріз на білизні надав образу ще більшої пікантності. Правда, на фото груди Ебі випирають так, що здається цей ліфчик не здатний утримати їх і зараз вони вирвуться назовні.

Нагадаємо, що розкішна Ебі Ретчфорд ледве втиснула неймовірні обсяги у крихітний топ: "Ого, не відірватися!".

Як повідомляла Politeka, роздягнена Ебі Ретчфорд в сміливих позах показала свої пишні принади: "О, дівчинка".

Також Politeka писала, що Ебі Ретчфорд в безсоромному міні влаштувала рольові ігри на камеру: видовище не для вразливих.