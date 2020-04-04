Модель Ебігейл Речфорд порадувала фатів новими пікантними кадрами в одній білизні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, дівчина позує в червоному вбранні у сітку, який підкреслює її розкішні форми. А на іншому знімку, поруч, Ебігейл позує в міні-білизна з панчохами.
Як можна помітити на обличчі зірки не видно ні краплі сорому. Навпаки, вона грайливі дивиться в кадр.
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Проте її прихильники були позбавлені можливості що-небудь сказати, оскільки зірка викинула знімки в Сторіс.
До цього повідомлялося, що модель Ебігейл Речфорд, яка завоювала велику популярність завдяки своїй фігурі, з'явилася в дуже відвертому образі.
Зірка опублікувала пікантний знімок у своєму Instagram. На фото Ебі позує у прозорому топі, крізь який видно соковиті принади.
Великі принади зірки випирали, а маленька завязочка на грудях давала ще більше розігратися фантазії.
Також Ебі трохи захопила свій прес, він пружний і йому позаздрять багато.
Модель розпустила хвилясте волосся й закинула їх набік.
Нагадаємо, що мокра Речфорд без білизни похвалилася неосяжними формами: «Космос!».
Як повідомляла Politeka, Ебі Речфорд блиснула розкішним тілом в крихітному купальнику: «Ого, які…».
Також Politeka писала, що Ебі Речфорд блиснула божественним тілом в мереживній білизні: "Ого, які великі...".