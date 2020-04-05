Одна з найбільш високооплачуваних моделей білизни і купальників Ебігейл Ретчфорд показала яскраве фото в одній лише білизні

Як повідомляє Politeka.net, популярність Ебігейл почалася, коли дівчина завела сторінку в Instagram і почала викладати відверті фото – в купальниках, в нижній білизні, в яскравих нарядах. Її відразу ж почали запрошувати на зйомки для чоловічих журналів і модних брендів.

На цей раз безсоромна Ебігейл Ретчфорд скинула верхній одяг і показала все, що могла лише в крихітній білизні. Ця білизна чорного кольору не приховала її апетитних форм, а швидше навпаки відкрила її "скарби" на загальний огляд.

На пікантному знімку вона з'явилася в чорному вбранні: вишуканій білизні з мереживом, колготки з сіточкою, а завершує образ пов'язка довгі сережки в тон всьому наряду. Макіяж в стилі baby doll, укладене великими локонами волосся – виглядає Ебі просто чарівно.

На жаль, користувачі мережі не зможуть залишити свої коментарі під знімком, адже його дівчина показала на своєму особистому Instagram-Stories.

Варто відзначити, що користувачі мережі приходять в повний захват від кожного знімка пишнотілу красуні. Вони буквально засипають її коментарями: "Так і манить, чортиця", "гаряче", "обережно, вибухонебезпечна краса", "Краса нестерпна" та інше.

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