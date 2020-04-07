Модель Кендалл Дженнер з сімейства Кардашьян вразила неймовірно красивою фігурою в бікіні

Кендалл завжди відрізнялася від сестер стрункістю і, загалом, модельною фігурою, повідомляє Politeka.net.

Дівчина володіє довгими ніжками, завдяки чому і стала однією з найбільш високооплачуваних моделей у світі.

Цього разу зірка з'явилася в білому бікіні посеред зелених рослин. Тонка талія, пружний прес і соковиті принади - в Кендалл чудово все. Завершив спокусливий образ великий капелюх.

Фото знаменитості розлетілися по мережі. Так, в одній з російськомовних груп опублікували знімки моделі.

"Починаємо понеділок гаряче🔥 Красуня Кендалл Дженнер похвалилася шикарною фігурою в бікіні", - написали автори.

За чотири години пост зібрав понад 3000 "лайків" і багато коментарів.

"Чорти шо труселя, псують фігуру...і взагалі нічого шикарного я там не бачу", "Специфічна фігура...нічого шикарного.. 🥴🤷‍♂️", "Або фото дуже невдале, або вона не шикарна (((", "Чому вона не на карантині? 😁 ", "у неї такий будинок що вона може собі дозволити такий карантин😁 ", "А що тут ШИКАРНОГО? ", "Ну,таке😖 ", "Що у неї зі стегнами??😱", "жахлива фігура", "Зібралися , красуні 😅😅😅 Прекрасна вона , як не крути !", "Понти велика сила!", "Це жесть 🤣🤮", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Кендалл Дженнер позувала перед дзеркалом в одній білизні, демонструючи на камеру розкішне і підтягнуте тіло.

При цьому обличчя красуня вирішила заховати за телефоном. Більш того, знімки вона виклала у себе в Сторіс, позбавивши своїх підписників можливості що-небудь сказати відкрито.

Однак, судячи за іншими постам, зірка завжди призводить фурор своїм зовнішнім виглядом. Люди обсипають її компліментами.

Нагадаємо, безсоромна Кендалл Дженнер забралася на подіум без білизни: це дефіле запам'ятають надовго.

Як повідомляла Politeka, соковита Кендалл Дженнер побешкетувала перед камерою в чому мати народила.

Також Politeka писала, що безсоромна Кендалл Дженнер показала свої апетитні місця.