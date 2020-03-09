Модель Кендалл Дженнер поразила слишком откровенным снимком
Как сообщает Politeka.net, Кендалл Дженнер – одна из самых популярных моделей в мире, которая любит быть откровенной со своими подписчиками.
Но последний кадр просто поразил своей распутностью.
В своих сторис модель осмелилась показать свое интимное место. На ней были лишь сапоги и кружевные трусики и хоть она засняла лишь нижнюю часть своего тела, кадр вышел довольно горячим.
Без сомнений, если бы она опубликовала этот снимок не в сторис, а на страничке, то ажиотаж был нешуточным.
Стоить отметить, что регулярно снимается в соблазнительных фотосессиях, демонстрируя свое обнаженное тело во всей красе.
Ранее она показалась перед камерой практически полностью раздетой.
Напомним, Кендалл на сегодня является самой высокооплачиваемой моделью в мире. Ее прибыль за 2018 год составила $22,5 млн. Многие также видят в ней одного из главных современных инфлюенсеров. Каждый снимок девушки в соцсетях тут же набирает тысячи лайков и комментариев.
Напомним, бесстыжая Кендалл Дженнер забралась на подиум без белья: это дефиле запомнят надолго.
Как сообщала Politeka, сочная Кендалл Дженнер пошалила перед камерой в чем мать родила.
Также Politeka писала, что бесстыжая Кендалл Дженнер показала свои самые аппетитные места.