Модель Кендалл Дженнер поразила слишком откровенным снимком

Как сообщает Politeka.net, Кендалл Дженнер – одна из самых популярных моделей в мире, которая любит быть откровенной со своими подписчиками.

Но последний кадр просто поразил своей распутностью.

В своих сторис модель осмелилась показать свое интимное место. На ней были лишь сапоги и кружевные трусики и хоть она засняла лишь нижнюю часть своего тела, кадр вышел довольно горячим.

Без сомнений, если бы она опубликовала этот снимок не в сторис, а на страничке, то ажиотаж был нешуточным.

Стоить отметить, что регулярно снимается в соблазнительных фотосессиях, демонстрируя свое обнаженное тело во всей красе.





Ранее она показалась перед камерой практически полностью раздетой.





Она сидела на полу в джинсовом костюме. Внимание к себе сразу же привлек расстегнутый жилет, который еле прикрывал обнаженную грудь модели. Напомним, Кендалл на сегодня является самой высокооплачиваемой моделью в мире. Ее прибыль за 2018 год составила $22,5 млн. Многие также видят в ней одного из главных современных инфлюенсеров. Каждый снимок девушки в соцсетях тут же набирает тысячи лайков и комментариев.

Напомним, бесстыжая Кендалл Дженнер забралась на подиум без белья: это дефиле запомнят надолго.

Как сообщала Politeka, сочная Кендалл Дженнер пошалила перед камерой в чем мать родила.

Также Politeka писала, что бесстыжая Кендалл Дженнер показала свои самые аппетитные места.



