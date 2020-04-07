Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардашьян, продемонструвала соковиті форми в велосипедках

Зірка, у якої зараз налічується 10,7 мільйонів підписників в Instagram, не втомлюється радувати шанувальників, повідомляє Politeka.net.

Модель хвалиться красивими формами в обтягуючих та інших відвертих вбраннях, і одне з останніх фото не стало винятком.

На знімку красуня з'явилася в чорному облягаючому топі, який підкреслив її ідеальні форми. Тканина сильно натягнулася на грудях і вони ледь не випадали з настільки відвертого топа. Чорні лямки на спині придавали образу ще більшої пікантності.

Бірюзові велосипедки затягнули немаленьку п'яту точку зірки. Вигляд ззаду був вражаючий. Варто відзначити, що також виділялася тонка талія моделі.

Анастасія позувала впівоберта, показавши всю красу. При цьому вона дивилася в камеру з-під пишних вій. Вона розплющила пухкі губи, розпустивши довге рівне волосся.

За дев'ять годин пост зібрав понад 100 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі зізнавалися Анастасії в любові, і писали масу компліментів її зовнішності: "Яка лапочка", - написав один з них.

Нагадаємо, Анастасія Квітко позувала, сидячи на камені в пікантному вбранні, яке максимально оголює її форми. Доповнює образ зірки елегантний поясок і босоніжки.

На зірці були золотий пояс, який підкреслив тонку талію, а також прозорі чобітки, під якими проглядався яскравий педикюр.

«Неймовірна краса!», «боже, яка ж ти красива», «люблю...", - написали користувачі мережі.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Квітко позувала в пікантному вбранні в сітку, а на голові зірки красувалися заячі вушка.

Нагадаємо, російська Кардашьян выпятила п'яту точку прямо в камеру.

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян затягнула величезні принади малюсіньким топом.

Також Politeka писала, що російська Кардашьян в мокрому купальнику ледве втримала пишні форми.