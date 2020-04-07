Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, продемонстрировала сочные формы в велосипедках

Звезда, у которой сейчас насчитывается 10,7 миллионов подписчиков в Инстаграм, не устает радовать поклонников, сообщает Politeka.net.

Модель хвастается красивыми формами в обтягивающих и других откровенных нарядах, и одно из последних фото не стало исключением.

На снимке красотка предстала в черном облегающем топе, который подчеркнул ее идеальные формы. Ткань сильно натянулась на груди и едва не вываливалась из столь откровенного топа. Черные лямки на спине придавали образу еще большей пикантности.

Бирюзовые велосипедки затянули немаленькую пятую точку звезды. Вид сзади был впечатляющий. Стоит отметить, что также выделялась тонкая талия модели.

Анастасия позировала вполоборота, показав всю красоту. При этом она смотрела в камеру из-под пышных ресниц. Она приоткрыла пухлые губы, распустив длинные ровные волосы.

За девять часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети признавались Анастасии в любви, и писали массу комплиментов ее внешности: "Какая лапочка", - написал один из них.

Напомним, Анастасия Квитко позировала, сидя на камне в пикантном наряде, который максимально оголяет ее формы. Дополняет образ звезды элегантный поясок и босоножки.

На звезде были золотой пояс, который подчеркнул тонкую талию, а также прозрачные сапожки, под которыми проглядывался яркий педикюр.

«Невероятная красота!», «боже, какая же ты красивая», «люблю...", - написали пользователи сети.

Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко позировала в пикантном наряде в сетку, а на голове звезды красовались заячьи ушки.

Напомним, русская Кардашьян выпятила пятую точку прямо в камеру.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян затянула огромные прелести малюсеньким топом.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян в мокром купальнике еле удержала пышные формы.