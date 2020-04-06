Популярна модель Емілі Ратаковски порадувала шанувальників пікантним нарядом без білизни, в якому прийшла на спортивний захід

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, модель прийшла на матч з баскетболу в облягаючих джинсах і крихітному топі без білизни, виставивши напоказ розкішне багатство. Доповнював образ зірки гарний пояс і червоні туфлі.

Однак шанувальники Ратаковски не змогли що-небудь сказати – знімок зірка вирішила викинути у себе в Сторіс.

До цього ми писали, що модель, а також починаюча актриса Емілі Ратаковски опублікувала відвертий знімок.

Зірка опублікувала фото, на якому позує зі своїм чоловіком Себастьяном Беар-МакКлардом..

Емілі Ратаковски була повністю оголена. Пишні груди зірка завбачливо зафарбувала, щоб приховати від очей найінтимніше.

Тонка талія, рельєфний живіт і пишні стегна - все в цій постаті чудово. Чоловік Ратаковски обійняв красуню, присівши ззаду.

Пишне волосся Емілі трохи закрили обличчя, вона дивилася на телефон з цікавим малюнком на чохлі.

Фото було зроблено у ванній біля дзеркала.

"Це не те, як виглядає наш карантин (ми в основному в толстовках з капюшонами)... Фото було зроблено через півроку після нашого весілля, літо 2018. 🤍", - підписала знімок модель.

За чотири години пост зібрав більше одного мільйона лайків та коментарів.

Користувачі мережі написали, що фото вийшло дуже гарячим, вони захопилися фігурою Емі, а також побажали щастя парі, адже виглядає вона чудово.

Нагадаємо, Ратаковски підняла сукню і показала, як розважається в спальні.

Як повідомляла Politeka, спокуслива Ратаковски показала досконале тіло в екстремальному бікіні.

Також Politeka писала, що безсоромна Ратаковски вийшла на публіку в одному білизна: про такому тілі можна тільки мріяти.