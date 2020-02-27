Звезда сети Алена Омович отправилась на отдых и с завидной регулярностью показывает откровенные "пляжные" фото

Украинская модель, которую называют отечественной копией Ким Кардашьян, покрасовалась в ярком литом, но показывающим практически все анатомические и "приобретенные" искусственным путем особенности тела знаменитости. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Алены.

Так на новых опубликованых кадрах пышногрудая артистка красуется в желтом купальнике и с собранными волосами:

«Самый важный опрос в моем профиле, 1 или 2?😈 Купальники из новой коллекции ... просто нечто☀ Я ходила в нем по пляжу, и американки подходили и спрашивали…», - ну и т. д. по рекламному «сценарию», которые активно проигрывают в сети Омович и ей подобные «дивы» в популярной соцсети.

Подписчикам очень понравилась Алена в эффектном пляжном наряде, которая повернулась на одном из фото задом к объективу, а на другом - разлеглась, выпятив на камеру свою объемную грудь.

Ранее Алена Омович предстала перед публикой в откровенном наряде.

Так на новом опубликованном кадре девушка покрасовалась в топе и штанах, при этом грудь свою Алена прижала руками, глядя прямо в камеру.

Кроме демонстрации себя, дама еще решила и пообщаться со своими подписчиками, спросив, о чем бы ей таком написать, что людям интересно.

Подписчики живо отозвались на такой вопрос и пишут знаменитости «местного разлива» обо всем на свете, в частности, о ее красоте, смелости не скрывать свои «проблемы»:

«Огонь»

«Вау»

«Ничего не пишите»

«Хороша, все супер»

Напомним, что влажная Алена Омович без белья пошалила возле воды: слюнки текут от такой красоты.

А еще Politeka писала, что Омович без купальника устроила фотосессию для взрослых на пляже: "Ох и размеры!".

Также Politeka сообщала, что Омович спустила лямку платья и выставила напоказ свою главную гордость: самые жаркие виды.