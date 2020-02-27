Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, порадовала поклонников новым откровенным фото

На фото звезда позировала на пляже в белой маечке, пишет Politeka.net.

Омович была совершенно мокрой, ее поливал дождь. Под тонкой полупрозрачной маечкой не было ничего, поэтому виднелись обнаженные прелести модели.

Алена завязала маечку под грудью, чтобы продемонстрировать свой упругий живот. В пупке сверкала сережка.

Белые плавки на тонких лямках красотка натянула выше бедер.

Алена позировала по щиколотку в воде, выставив ножку вперед. Она подняла руки к голове и пригладила мокрые волосы назад.

"Обожаю дождь ⛈А вы?", - подписала фото модель.

Почти за полчаса пост собрал более 5000 лайков и много комментариев.

"Искусственная подделка", "Главное, чтобы не золотой", "Я прям в люблю когда дождь 🔥", "Ужасно не люблю дождь. А вы красавица 😻", "Смотрю на одну грудь, потом на другую, ток потом на лицо. Что ж такое не могу отучить. Каждая фотка такую реакцию глаз вызывает", "😍Вау, обалденная", "😍я обожаю дождь", - написали пользователи сети.

Напомним, Алена Омович выложила свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала вместе с подружкой в невообразимо соблазнительных вечерних нарядах.

Девушки показали все самые сочные места, ничего не скрывая. От таких фото идет голова кругом и не знаешь, чем любоваться: пышным бюстом, длинными ногами или ангельскими личиками.

Ранее мы писали, что Алена Омович позировала в откровенном белье, которое подчеркивает ее главную гордость.

Верх Омович - откровенный топ леопардового цвета. Как можно заметить, девушка позирует без белья.

Девушка элегантно крутилась на камеру, демонстрируя, чем ее наградила природа и не только.

Напомним также, что Омович позировала в купальнике, который едва прикрывал ее силиконовую грудь и другие интимные места.

Прелести буквально вываливается из купальника. Алена показала в камеру неприличный жест. На обоих снимках модель изображена практически в чем мать родила.

За 20 минут фото собрало более 4000 лайков.

Напомним, что влажная Алена Омович без белья пошалила возле воды: слюнки текут от такой красоты.

А еще Politeka писала, что Омович без купальника устроила фотосессию для взрослых на пляже: "Ох и размеры!".

Также Politeka сообщала, что Омович спустила лямку платья и выставила напоказ свою главную гордость: самые жаркие виды.