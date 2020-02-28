Модель Алена Омович позировала в открытом купальнике

Украинская модель, которую называют отечественной копией Ким Кардашьян выложила в популярной соцсети откровенный снимок, где она рекламирует, по сути, косметику. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Алены.

Так на новом личном снимке Омович показала свою идеальную фигуру в практически незаметном бикини. Нижняя часть купальника точно претендует на обозначение "невидимой" потому как трусики звезды сети на фото практически не были видны - только силиконовые поворозочки на бедрах. Кроме того на Алене был верх купальника, беживые шторки которого еле прикрывали самые пикантные участки тела украинской знаменитости.

Алена пронзительно смотрела в камеру, держа в руках парфюм. Яркий макияж, стильная укладка сделали ее образ еще более соблазнительным.

Поклонникам очень нравится откровенная манера Алены в публикации ее снимков, она не перестает удивлять, отмечают фолловеры звезды.

Ранее мы писали, что Алена Омович опубликовала в сториз кадры, на которых она появилась в бикини и парео леопардовой расцветки. Она гуляла по пляжу Доминиканы, где сейчас отдыхает со своим молодым человеком. Омович показала себя со всех ракурсов, засветив пышные формы, которых модель добилась при помощи пластической хирургии.

Как известно, Омович 27 лет. Девушка не скрывает, что делает очень много пластических операций и уколов красоты. В модельном бизнесе Алена работает с 15 лет, а Инстаграм начала вести в 20 лет. Сейчас у нее более 1,1 миллиона подписчиков.

Напомним, что влажная Алена Омович без белья пошалила возле воды: слюнки текут от такой красоты.

А еще Politeka писала, что Омович без купальника устроила фотосессию для взрослых на пляже: "Ох и размеры!".

Также Politeka сообщала, что Омович спустила лямку платья и выставила напоказ свою главную гордость: самые жаркие виды.