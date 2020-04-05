Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, показала ідеальне тіло на відпочинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.
Так, дівчина позує сидячи на камені в пікантному вбранні, який максимально оголює її форми. Доповнює образ зірки елегантний поясок і босоніжки.
«Неймовірна краса!», «боже, яка ж ти красива», «люблю, коли ти публікуєш такі фотографії», «божественна модель», - пишуть вони.
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До цього ми писали, що модель Анастасія Квітко похвалилася своїми формами в мікро-купальнику і напівпрозорому платті.
Популярна російська красуня з вражаючими формами зуміла розкрутитися в мережі завдяки своєму Instagram і отримала популярність, як «російська Кардашьян». Модель часто балує своїх передплатників відвертими знімками в білизна і купальники.
На цей раз Квітко поділилася короткими відео в розділі Сториз. На них вона демонструє всі достоїнства своєї фігури в оригінальному вбранні. Так, модель позує на балконі в крихітному купальнику-бікіні яскраво рожевого відтінку. Поверх нього одягнуто блакитне плаття в вигляді прозорої сітки, яка не приховує абсолютно нічого.
На кадрах модель приймає спокусливі пози і млосно поправляє свою зачіску, облокачиваясь на перила балкона. Вона робить все, щоб продемонструвати свою фігуру з усіх можливих ракурсів.
Нагадаємо, російська Кардашьян выпятила п'яту точку прямо в камеру.
Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян затягнула величезні принади малюсіньким топом.
Також Politeka писала, що російська Кардашьян в мокрому купальнику ледве втримала пишні форми.