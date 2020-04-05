Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, показала идеальное тело на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

Так, девушка позирует сидя на камне в пикантном наряде, который максимально оголяет ее формы. Дополняет образ звезды элегантный поясок и босоножки.

«Невероятная красота!», «боже, какая же ты красивая», «люблю, когда ты публикуешь такие фотографии», «божественная модель», - пишут они.

До этого мы писали, что модель Анастасия Квитко похвасталась своими формами в микро-купальнике и полупрозрачном платье.

Популярная российская красотка с впечатляющими формами сумела раскрутиться в сети благодаря своему Инстаграм и получила известность, как «русская Кардашьян». Модель часто балует своих подписчиков откровенными снимками в белье и купальниках.

На этот раз Квитко поделилась короткими видео в разделе Сториз. На них она демонстрирует все достоинства своей фигуры в оригинальном наряде. Так, модель позирует на балконе в крохотном купальнике-бикини ярко розового оттенка. Поверх него надето голубое платье в виде прозрачной сетки, которая не скрывает совершенно ничего.

На кадрах модель принимает соблазнительные позы и томно поправляет свою прическу, облокачиваясь на перила балкона. Она делает все, чтобы продемонстрировать свою фигуру со всех возможных ракурсов.

Напомним, русская Кардашьян выпятила пятую точку прямо в камеру.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян затянула огромные прелести малюсеньким топом.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян в мокром купальнике еле удержала пышные формы.