Зірка продемонструвала всім, чим можна!

Фітнес-модель Ана Чері показала своїм фанатам, у чому воліє ходити на карантині по дому

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Я люблю довгі романтичні прогулянки до холодильника - пошліть це другу», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Чері позує в крихітному білизна без верху перед холодильником. На голові моделі красується рушник.

«Ух, гаряче!», «лялечка», «ось це краса. На таке можна дивитися вічно!», «люблю, коли ти так робиш», «Вау! Неймовірне тіло!», «щось перехотілося є)», «бомбезное тіло», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, Ана Чері влаштувала гарячі танці на камеру в образі головної героїні з саги «Зоряні війни».

«Моє відео в образі принцеси Леї», - йдеться в с спілкуванні.

Уточнимо, що на камеру Чері танцює в крихітному вбранні без білизни, демонструючи значні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Виглядає оревно!», «Ана Чері, я люблю тебе», «Ти ідеальна», «Покращена Лея. Просто відпадає щелепа», «неймовірна», - пишуть вони.

Нагадаємо, що фігуриста Ана Чері в ременях і сітці виставила напоказ свою головну гордість: зовсім сором втратила.

Як повідомляла Politeka, Ана Чері в прозорій білизні вразила п'ятою точкою: це справжній кайф.

Також Politeka писала, що Ана Чері ледве втиснула розкішні форми в тісний топ і спокусила кісками: пікантне фото.