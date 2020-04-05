Фітнес-модель Ана Чері показала своїм фанатам, у чому воліє ходити на карантині по дому
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Я люблю довгі романтичні прогулянки до холодильника - пошліть це другу», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Чері позує в крихітному білизна без верху перед холодильником. На голові моделі красується рушник.
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«Ух, гаряче!», «лялечка», «ось це краса. На таке можна дивитися вічно!», «люблю, коли ти так робиш», «Вау! Неймовірне тіло!», «щось перехотілося є)», «бомбезное тіло», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, Ана Чері влаштувала гарячі танці на камеру в образі головної героїні з саги «Зоряні війни».
«Моє відео в образі принцеси Леї», - йдеться в с спілкуванні.
Уточнимо, що на камеру Чері танцює в крихітному вбранні без білизни, демонструючи значні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.
«Виглядає оревно!», «Ана Чері, я люблю тебе», «Ти ідеальна», «Покращена Лея. Просто відпадає щелепа», «неймовірна», - пишуть вони.
Нагадаємо, що фігуриста Ана Чері в ременях і сітці виставила напоказ свою головну гордість: зовсім сором втратила.
Як повідомляла Politeka, Ана Чері в прозорій білизні вразила п'ятою точкою: це справжній кайф.
Також Politeka писала, що Ана Чері ледве втиснула розкішні форми в тісний топ і спокусила кісками: пікантне фото.