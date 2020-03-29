Фитнес-модель Ана Чери взбудоражила сеть идеальным телом в откровенном наряде

Популярная американская Инста-дива даже в разгар эпидемии коварного коронавируса не перестает радовать своих поклонников по всему миру горячими кадрами, на которых демонстрирует свои впечатляющие объемы.

Как передает Politeka, красотка разместила новый довольно соблазнительный снимок на своей странице в Инстаграм.

На нем она позирует возле окна в наряде в сетку и ремнях.

Столь откровенный наряд, который сложно назвать одеждой, идеально подчеркивает упругие формы модели.

Обратим внимание, что снимок Чери разместила в разделе «Сториз», поэтому ее поклонники были лишены возможности прокомментировать увиденное.

До этого мы писали о том, что Ана Чери опубликовала горячее фото в бикини.

Звезда предстала вполоборота, засветив самые аппетитные места. На снимке модель предстала в ярком бикини на веревочках.

Девушка выставила напоказ идеальные формы - в частности упругую пятую точку. Она приподняла ножку, показав какие они ровные и стройные.

Сверху был надет верх в виде треугольников, который подчеркнул пышную грудь. Ана распустила волосы, немного прикрыв ими спину. Красивые рельефы, тонкая талия и упругие части тела - все это смотрится великолепно. Завершают образ аксессуары, в том числе элегантная черная шляпка.

Напомним, Ана Чери посветила аппетитными местами в крохотном бикини.

Как сообщала Politeka, сочная Ана Чери умостилась на полу ради горячих кадров: мужчины мечтают оказаться на месте кота.

Также Politeka писала, что знойная Ана Чери не уследила за крохотным бикини и засветила лишнее.