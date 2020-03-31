Звезда показала, за что ее полюбили мужчины

Фитнес-модель Ана Чери порадовала поклонников горячими кадрами в облегающем спортивном топе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, модель позирует в облегающем топе и призывает фанатов тренироваться с ней по утрам. Кроме того, девушка призналась, что ценит каждого своего поклонники и анонсировала конкурс, в рамках которого раздаст двум людям по сто долларов.

Поклонники Чери были в восторге от невероятных форм кумира.

«вау, какие шары», «вот это кайф!», «ты настоящая красотка! И тело красивое», «вау, какое у тебя тело – бомба», «огонь», - пишут они.

Как сообщалось ранее, Ана Чери часто радует поклонников фото, на которых демонстрирует сочные формы.

Так, красотка опубликовала Сториз в Инстаграм, где сверкнула роскошной фигурой.

На откровенном снимке Ана Чери стоит спиной к фотографу, немного повернув к нему лицо. На девушке были тонкие трусики-бикини, которые позволили рассмотреть упругие ягодицы.

Полупрозрачный черный лифчик дал возможность увидеть пышную грудь зведы.

Модель закинула на плечо куртку с камуфляжным принтом, ее волосы развеял ветер.

Напомним, аппетитная модель засветила лишнее в откровенном топе.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Эбигейл Рэтчфорд скинула одежду и показала все, что могла.

Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд засунула свое достоинство в узкий топик.