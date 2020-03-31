Фитнес-модель Ана Чери порадовала поклонников новым пикантным снимком с отдыха за границей
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Просто пытаюсь пробиться сквозь эту тревогу. Позитивная энергия для вас!», - говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Чери позирует в кружевном белье, расставив при этом ноги. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.
«Красотка», «богиня!», «вот это бомбы», «просто лучшая», «невероятный вид», «вау, как горячо», «идеальный вид!», - пишут они.
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До этого сообщалось, что фитнес-модель Ана Чери взбудоражила сеть идеальным телом в откровенном наряде.
Популярная американская Инста-дива даже в разгар эпидемии коварного коронавируса не перестает радовать своих поклонников по всему миру горячими кадрами, на которых демонстрирует свои впечатляющие объемы.
Красотка разместила новый довольно соблазнительный снимок на своей странице в Инстаграм.
На нем она позирует возле окна в наряде в сетку и ремнях.
Столь откровенный наряд, который сложно назвать одеждой, идеально подчеркивает упругие формы модели.
Обратим внимание, что снимок Чери разместила в разделе «Сториз», поэтому ее поклонники были лишены возможности прокомментировать увиденное.
Напомним, Ана Чери посветила аппетитными местами в крохотном бикини.
Как сообщала Politeka, сочная Ана Чери умостилась на полу ради горячих кадров: мужчины мечтают оказаться на месте кота.
Также Politeka писала, что знойная Ана Чери не уследила за крохотным бикини и засветила лишнее.