Фитнес-модель Ана Чери порадовала поклонников новым пикантным снимком с отдыха за границей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Просто пытаюсь пробиться сквозь эту тревогу. Позитивная энергия для вас!», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Чери позирует в кружевном белье, расставив при этом ноги. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Красотка», «богиня!», «вот это бомбы», «просто лучшая», «невероятный вид», «вау, как горячо», «идеальный вид!», - пишут они.

До этого сообщалось, что фитнес-модель Ана Чери взбудоражила сеть идеальным телом в откровенном наряде.

Популярная американская Инста-дива даже в разгар эпидемии коварного коронавируса не перестает радовать своих поклонников по всему миру горячими кадрами, на которых демонстрирует свои впечатляющие объемы.

Красотка разместила новый довольно соблазнительный снимок на своей странице в Инстаграм.

На нем она позирует возле окна в наряде в сетку и ремнях.

Столь откровенный наряд, который сложно назвать одеждой, идеально подчеркивает упругие формы модели.

Обратим внимание, что снимок Чери разместила в разделе «Сториз», поэтому ее поклонники были лишены возможности прокомментировать увиденное.

Напомним, Ана Чери посветила аппетитными местами в крохотном бикини.

Как сообщала Politeka, сочная Ана Чери умостилась на полу ради горячих кадров: мужчины мечтают оказаться на месте кота.

Также Politeka писала, что знойная Ана Чери не уследила за крохотным бикини и засветила лишнее.