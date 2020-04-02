Фитнес-модель Ана Чери не упускает момента опубликовать фото в соблазнительных образах
Так, недавно на странице в Инстаграм известной моедли появился новый горячий снимок, пишет Politeka.net.
Ана позировала в черном боди, стоя спиной к фоторграфу. Откровенный наряд не только обтянул сочную фигуру знаменитости, но и имел прозрачную вставку в районе ягодиц. Таким образом, было видно все.
Откровенный наряд держался на тонких бретельках, которые также тянулись от талии звезды. Ана потянула лямки назад и повернула голову вбок.
На звезде заметна черная шляпка, также красотка выбрала высокие сапоги на длинных каблуках.
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Позади красотки заметны ветряки и скалы, поэтому фото получилось не только горячим, но и очень атмосферным.
Всего за 15 минут пост собрал более 30 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети называли модель идеальной, они восхищались ее телом и образом. И, действительно, Ана Чери - настоящая королева красоты, ее фигуре и привлекательности позавидуют многие.
Напомним, Ана Чери выставила напоказ идеальные формы - в частности упругую пятую точку. Она приподняла ножку.
Сверху был надет верх в виде треугольников, который подчеркнул пышную грудь.
Ана распустила волосы, немного прикрыв ими спину.
Завершают образ аксессуары, в том числе элегантная черная шляпка.
Ранее сообщалось, что Ана Чери позировала в облегающем топе и призывала фанатов тренироваться с ней по утрам.
Кроме того, девушка призналась, что ценит каждого своего поклонника и анонсировала конкурс, в рамках которого раздаст двум людям по сто долларов.
«Ты настоящая красотка! И тело красивое», «вау, какое у тебя тело – бомба», «огонь», - написали пользователи сети.
Напомним, аппетитная модель засветила лишнее в откровенном топе.
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