Звезда показала все, чем богата

Фитнес-модель Ана Чери не упускает момента опубликовать фото в соблазнительных образах

Так, недавно на странице в Инстаграм известной моедли появился новый горячий снимок, пишет Politeka.net.

Ана позировала в черном боди, стоя спиной к фоторграфу. Откровенный наряд не только обтянул сочную фигуру знаменитости, но и имел прозрачную вставку в районе ягодиц. Таким образом, было видно все.

Откровенный наряд держался на тонких бретельках, которые также тянулись от талии звезды. Ана потянула лямки назад и повернула голову вбок.

На звезде заметна черная шляпка, также красотка выбрала высокие сапоги на длинных каблуках.

Позади красотки заметны ветряки и скалы, поэтому фото получилось не только горячим, но и очень атмосферным.

Всего за 15 минут пост собрал более 30 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети называли модель идеальной, они восхищались ее телом и образом. И, действительно, Ана Чери - настоящая королева красоты, ее фигуре и привлекательности позавидуют многие.

Напомним, Ана Чери выставила напоказ идеальные формы - в частности упругую пятую точку. Она приподняла ножку.

Сверху был надет верх в виде треугольников, который подчеркнул пышную грудь.

Ана распустила волосы, немного прикрыв ими спину.

Завершают образ аксессуары, в том числе элегантная черная шляпка.

Ранее сообщалось, что Ана Чери позировала в облегающем топе и призывала фанатов тренироваться с ней по утрам.

Кроме того, девушка призналась, что ценит каждого своего поклонника и анонсировала конкурс, в рамках которого раздаст двум людям по сто долларов.

«Ты настоящая красотка! И тело красивое», «вау, какое у тебя тело – бомба», «огонь», - написали пользователи сети.

Напомним, аппетитная модель засветила лишнее в откровенном топе.

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