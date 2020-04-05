Знаменита модель білизни і купальників Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", показала, як проводить карантин будинку

Як повідомляє Politeka.net низькоросла Демі – володарка пишних форм і тонкої талії. Однак це не завадило їй досягти успіху не тільки в модельному світі, але і в інтернет-просторі. Кожна її публікацію в Instagram набирає кілька сотень тисяч лайків і неймовірну кількість коментарів.

Навіть перебуваючи на карантині, вона продовжує публікувати спокусливі знімки перед якими неможливо встояти. На цей раз вона показала відео на якому співає запальну пісню. При цьому, вона згинається в спокусливих позах, які в кращому світлі, показують її фігуру.

На кадрах вона позувала в тісному топі, який ідеально підкреслив її пишні форми. Її принади настільки великі, що ледь не розірвали її топ. Незвичайний чорний топік з прозорими вставками зробив образ моделі привабливим і по-справжньому гарячим. Жоден чоловік не зможе встояти перед такою красунею.

Волосся дівчина стягнула на потилиці, макіяж використовувала легкий у ледь помітних нюдових відтінках. Коли дивишся на таку чарівну красу, так і хочеться сказати: "Гарна, чертовка - незрівнянна краса".

На жаль, користувачі мережі не зможуть залишити свої коментарі під відео, адже його дівчина показала на своєму особистому Instagram-Stories.

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