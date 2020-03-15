Британская модель и инстадива Деми Роуз похвасталась новой прической

Звезда часто предстает в откровенных образах, пишет Politeka.net.

Так, недавно модель побывала в салоне красоты, и выйдя с красивой прической записала видео. Девушка села в авто, где трогала себя за волосы. Ее локоны упали на грудь, поэтому Деми приподняла их, засветив аппетитные формы.

Деми позировала в черном топе с глубоким декольте, а также в черной куртке, которая была распахнута.

Топ натянулся на роскошных формах знаменитости, поэтому их невозможно не заметить.

На шею модель надела цепочку с кулоном, которая красиво блестела.

Легкий макияж с акцентом на пышные ресницы дополнили образ. Блестящие губы и подчеркнутые брови - на этом лице все акценты расставлены правильно.

Деми выглядела невинно и очень горячо одновременно, просто: "Неверотяная!"

Хотя видео было обнародовано в Сториз и поклонники не могли открыто его прокомментировать, с точностью можно сказать, что оно бы набрало тысячи лайков, как и другие посты знаменитости.

В публикации Роуз поблагодарила мастеров за роскошную прическу.

Напомним, недавно Деми Роуз позировала почти обнаженная.

Инстадива предстала в тонких подтяжках, которые прикрыли ее самые интимные места.

Большая грудь Деми едва была прикрыта и еще немного и плотные резинки могут соскользнуть, в результате будет видно все. Однако модель предусмотрительно схватилась за них и удержала.

Также звезда была в красных брюках с черными полосками.

Ранее мы писали, что Деми Роуз показала себя в купальнике. Спереди он немного завышен, но оголяет по бокам пышные бедра модели. Сзади трусики от купальника сделаны в виде стрингов.

Отметим, что 24-летняя модель покрутилась со всех сторон, показав, чем наградила ее природа. На фото она кажется идеальной, но видно, что снимки сильно отфотошопили.

Напомним также, что Деми Роуз предстала в полностью закрытом наряде.

На фото модель позировала в черных штанах в обтяжку, такой же черной водолазке и кепке.

Впрочем, пикантности снимку добавляет тот факт, что кофта девушки сильно просвечивает, демонстрируя всем ее белье и пышную грудь.

Напомним, молодая копия Кардашьян затянула свои мячи тонким шелком.

Как сообщала Politeka, платье Деми Роуз предательски открыло непристойные места: рассмотреть можно все.

Также Politeka писала, что молодая копия Кардашьян засветила свои булочки в прозрачной сетке.