Британская модель и инстадива Деми Роуз похвасталась новой прической
Звезда часто предстает в откровенных образах, пишет Politeka.net.
Так, недавно модель побывала в салоне красоты, и выйдя с красивой прической записала видео. Девушка села в авто, где трогала себя за волосы. Ее локоны упали на грудь, поэтому Деми приподняла их, засветив аппетитные формы.
Деми позировала в черном топе с глубоким декольте, а также в черной куртке, которая была распахнута.
Топ натянулся на роскошных формах знаменитости, поэтому их невозможно не заметить.
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На шею модель надела цепочку с кулоном, которая красиво блестела.
Легкий макияж с акцентом на пышные ресницы дополнили образ. Блестящие губы и подчеркнутые брови - на этом лице все акценты расставлены правильно.
Деми выглядела невинно и очень горячо одновременно, просто: "Неверотяная!"
Хотя видео было обнародовано в Сториз и поклонники не могли открыто его прокомментировать, с точностью можно сказать, что оно бы набрало тысячи лайков, как и другие посты знаменитости.
В публикации Роуз поблагодарила мастеров за роскошную прическу.
Напомним, недавно Деми Роуз позировала почти обнаженная.
Инстадива предстала в тонких подтяжках, которые прикрыли ее самые интимные места.
Большая грудь Деми едва была прикрыта и еще немного и плотные резинки могут соскользнуть, в результате будет видно все. Однако модель предусмотрительно схватилась за них и удержала.
Также звезда была в красных брюках с черными полосками.
Ранее мы писали, что Деми Роуз показала себя в купальнике. Спереди он немного завышен, но оголяет по бокам пышные бедра модели. Сзади трусики от купальника сделаны в виде стрингов.
Отметим, что 24-летняя модель покрутилась со всех сторон, показав, чем наградила ее природа. На фото она кажется идеальной, но видно, что снимки сильно отфотошопили.
Напомним также, что Деми Роуз предстала в полностью закрытом наряде.
На фото модель позировала в черных штанах в обтяжку, такой же черной водолазке и кепке.
Впрочем, пикантности снимку добавляет тот факт, что кофта девушки сильно просвечивает, демонстрируя всем ее белье и пышную грудь.
Напомним, молодая копия Кардашьян затянула свои мячи тонким шелком.
Как сообщала Politeka, платье Деми Роуз предательски открыло непристойные места: рассмотреть можно все.
Также Politeka писала, что молодая копия Кардашьян засветила свои булочки в прозрачной сетке.