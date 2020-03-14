Британская модель Деми Роуз, которую называют молодой копией Ким Кардашьян, порадовала снимком в прозрачном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

Так, девушка позирует в прозрачном наряде сидя на диване, прикрыв пикантные места руками. Как можно заметить, свет в комнате приглушен: вместо него светят фиолетовые лампы.

А на другом снимке Роуз позирует вместе с подругой. На ней из одежды только белая шуба.

«Божественная», «идеальное тело», «роскошная Деми», «боже, какая бомба!», «это невозможно выдержать», - пишут они.

До этого мы писали, что британская модель Деми Роуз, которую называют молодой копией Ким Кардашьян, показала новые кадры в Инстаграм

На кадрах Деми сразу показала себя в черно-голубом купальнике. Образ она дополнила соломенной шляпкой, которую после этого сняла. Она позировала напротив ванной.

На втором кадре Роуз уже стояла возле кровати в другой одежде. На ней был бюстгальтер или что-то подобное, а также прозрачный черный низ.

Фанаты не смогли прокомментировать или поставить лайки под фото. Все из-за того, что кадры были опубликованы в сторис Инстаграма, где такая функция отсутствует.

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