Зірка показала все, що може

Знаменита модель білизни і купальників Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", зважилася на відверту фотосесію, засвітивши заборонені місця

Як повідомляє Politeka.net кожна публікація в Instagram пишнотілої моделі Демі Роуз набирає кілька сотень тисяч лайків і неймовірну кількість коментарів. Навіть перебуваючи на карантині, вона продовжує публікувати спокусливі знімки перед якими неможливо встояти.

Новий знімок не став винятком. Так, британська копія Кардашян засвітила свої "булочки" в сукні з сітки. На фотографії Демі стоїть біля дзеркала, повернувшись до фанатів спиною. Відверта сукня з сіточки дозволяє розглянути кожен вигин її пишної фігури.

Для провокаційної зйомки, вона обрала незвичайну сукню, під яку вважала за краще не носити спідню білизну. Сукня складається з товстих ниток сплетених між собою у вигляді сіточки. Вбрання ледь прикриває її форми, тому користувачі мережі можуть розглянути принади знаменитої моделі у всій красі.

Користувачі мережі прийшли в повний захват від побаченого. Вони засипали дівчину безліччю компліментів, у них аж, щелепа висне від побаченого.

"Ти дуже, дуже стильна і красива 🥰🥰🥰", "Вау 😍", "Ти неймовірна і красива", "твої фото можна дивитися вічно", "Дуже красива".

Також раніше повідомлялося, що Відзначимо, що не так давно модель з'явилася на кадри лише в бікіні синього відтінку, верхню частину купальника дівчина вирішила залишити в шафі. На знімку Роуз катається на гойдалці у відкритому басейні, свою пишну красу вона прикриває рукою.

Її волосся покладені в легкі локони і прибрані в бік, а на обличчі легкий макіяж з акцентом на очі.

Шанувальники були зачаровані новим образом своєї спокусливої улюблениці, залишивши для неї безліч компліментів.

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