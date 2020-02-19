Известная модель Деми Роуз, прославившаяся как британская Ким Кардашьян, поразила поклонников новыми откровенными снимками

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ее Instagram страницу.

Так, девушка во время занятий спортом решила покрасоваться внушительными формами. Об этом свидетельствует тот факт, что задний план Роуз решила заменить якобы розовым космосом.

При этом девушка не потеряла возможности поиграть на камеру и демонстративно «надула щеки». Однако ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать – кадры Роуз опубликовала в Сторис.

Как сообщалось ранее, известная модель, которую часто называют британской Кардашьян, обожает делиться со своими поклонниками крайне откровенными образами.

Новые фото девушка опубликовала на своей страничке в Instagram.

На этот раз пышнотелая модель порадовала своих поклонников жаркой фотосессией в нижнем белье. Ко дню Святого Валентина Деми решила примерить наряд из кожи.

Стоить отметить, что на образ получился довольно соблазнительным. На одном из фото модель продемонстрировала шикарную грудь, которая едва помещалась в обтягивающем наряде.

На десерт Деми оставила самое сладкое: на последнем снимке она показала вид сзади, который и прославил девушку на весь мир.

Подписчики звезды в инстаграме остались в восторге. Более тысячью увлекательных комментариев они отблагодарили «британскую Кардашьян».

Напомним, новая Кардашьян прогнулась и засветила лишнее на камеру.

Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что молодая копия Ким Кардашьян похвасталась аппетитными формами.