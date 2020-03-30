Американская модель Эбигейл Рэтчфорд, которая прославилась своими пышными формами практически на весь мир, предстала перед подписчиками в Инстаграм в одном нижнем белье 

Звезда сделала соблазнительное селфи, посветив самыми сладкими местами, пишет Politeka.net

Модель предстала в кружевном лифчике с бретельками на груди. Скромный вырез на белье придал образу еще большей пикантности.

Грудь Эби выпирает так, что кажется этот лифчик не способен ее удержать и сейчас она вырвется наружу. 

Откровенный образ дополнили золотые цепочки с кулонами на шее.

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Эби подняла руку и приложила ее к голове. Модель смотрела в камеру из-под пышных ресниц и приоткрыла блестящие пухлые губы. Образ красотки завораживает.

Звезда решила поиграть с подписчиками, попросив их отгадать число от 1 до 100, которое она загадала.

За 11 часов пост собрал более 80 тысяч лайков и много комментариев. 

"Я всегда думаю только о тебе, милашка", "Эти глаза...", "Какая ты великолепная", "Вау", "Ты моя любовь и сладкая", "Думаю о тебе! Люблю", "Ого, какие большие... глаза",- написали иностранные пользователи сети. 

Напомним, Эби Рэтчфорд предстала в новом соблазнительном наряде.  Топ с откровенным вырезом едва прикрывал пышную грудь знаменитости. 

Также на Рэтчфорд красовались обтягивающие штаны, которые подчеркнули ее немаленькую пятую точку. 

Завершили ее образ черные сапожки и большие круглые серьги. 

Ранее сообщалось, что Эби Рэтчфорд позировала в полупрозрачном белье салатового цвета.

Через ткань просматривается все, что не должно быть доступно постороннему взгляду. Образ модель дополнила длинными перчатками.

За 7 часов пост собрал более 90 тысяч лайков.

Напомним, что горчая Эби Рэтчфорд выставила напоказ все самое сочное: от этого сердце забьется чаще.

Ранее Politeka писала, что Эби Рэтчфорд еле вместила пышные прелести в кружевном белье: "Нельзя быть настолько горячей!".

Также Politeka писала, что бесстыжая Рэтчфорд едва удержала пышные формы в микроскопическом бикини: «Вот это бомбы!»