Американская модель Эбигейл Рэтчфорд, которая прославилась своими пышными формами практически на весь мир, предстала перед подписчиками в Инстаграм в одном нижнем белье
Звезда сделала соблазнительное селфи, посветив самыми сладкими местами, пишет Politeka.net.
Модель предстала в кружевном лифчике с бретельками на груди. Скромный вырез на белье придал образу еще большей пикантности.
Грудь Эби выпирает так, что кажется этот лифчик не способен ее удержать и сейчас она вырвется наружу.
Откровенный образ дополнили золотые цепочки с кулонами на шее.
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Эби подняла руку и приложила ее к голове. Модель смотрела в камеру из-под пышных ресниц и приоткрыла блестящие пухлые губы. Образ красотки завораживает.
Звезда решила поиграть с подписчиками, попросив их отгадать число от 1 до 100, которое она загадала.
За 11 часов пост собрал более 80 тысяч лайков и много комментариев.
"Я всегда думаю только о тебе, милашка", "Эти глаза...", "Какая ты великолепная", "Вау", "Ты моя любовь и сладкая", "Думаю о тебе! Люблю", "Ого, какие большие... глаза",- написали иностранные пользователи сети.
Напомним, Эби Рэтчфорд предстала в новом соблазнительном наряде. Топ с откровенным вырезом едва прикрывал пышную грудь знаменитости.
Также на Рэтчфорд красовались обтягивающие штаны, которые подчеркнули ее немаленькую пятую точку.
Завершили ее образ черные сапожки и большие круглые серьги.
Ранее сообщалось, что Эби Рэтчфорд позировала в полупрозрачном белье салатового цвета.
Через ткань просматривается все, что не должно быть доступно постороннему взгляду. Образ модель дополнила длинными перчатками.
За 7 часов пост собрал более 90 тысяч лайков.
Напомним, что горчая Эби Рэтчфорд выставила напоказ все самое сочное: от этого сердце забьется чаще.
Ранее Politeka писала, что Эби Рэтчфорд еле вместила пышные прелести в кружевном белье: "Нельзя быть настолько горячей!".
Также Politeka писала, что бесстыжая Рэтчфорд едва удержала пышные формы в микроскопическом бикини: «Вот это бомбы!»