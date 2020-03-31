Популярная модель Эбигейл Рэтчфорд порадовала поклонников новым горячим снимком в купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, девушка позирует полусидя на диване, держа в руках содовую. При этом формы звезды прикрывает крохотный купальник. Дополняет образ Рэтчфорд шляпа и несколько браслетов.

Обратим внимание, что фото модель разместила у себя в Сторис, поэтому ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать.

До этого сообщалось, что модель Эбигейл Рэтчфорд, которая прославилась своими пышными формами практически на весь мир, предстала перед подписчиками в Инстаграм в одном нижнем белье.

Звезда сделала соблазнительное селфи, посветив самыми сладкими местами.

Модель предстала в кружевном лифчике с бретельками на груди. Скромный вырез на белье придал образу еще большей пикантности.

Грудь Эби выпирает так, что кажется этот лифчик не способен ее удержать и сейчас она вырвется наружу.

Откровенный образ дополнили золотые цепочки с кулонами на шее.

Эби подняла руку и приложила ее к голове. Модель смотрела в камеру из-под пышных ресниц и приоткрыла блестящие пухлые губы. Образ красотки завораживает.

Напомним, что горчая Эби Рэтчфорд выставила напоказ все самое сочное: от этого сердце забьется чаще.

Ранее Politeka писала, что Эби Рэтчфорд еле вместила пышные прелести в кружевном белье: "Нельзя быть настолько горячей!".

Также Politeka писала, что бесстыжая Рэтчфорд едва удержала пышные формы в микроскопическом бикини: «Вот это бомбы!»