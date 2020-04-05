Одна из самых высокооплачиваемых моделей белья и купальников Эбигейл Рэтчфорд показала яркое фото в одном лишь белье

Как сообщает Politeka.net, популярность Эбигейл началась, когда девушка завела страницу в Instagram и начала постить откровенные фото – в купальниках, в нижнем белье, в пикантных нарядах. Ее сразу же начали приглашать на съемки для мужских журналов и модных брендов.

На этот раз бесстыжая Эбигейл Рэтчфорд скинула верхнюю одежду и показала все, что могла лишь в крохотном белье. Это белье черного цвета не скрыло ее аппетитных форм, а скорее наоборот открыло ее "сокровища" на всеобщее обозрение.

На пикантном снимке она предстала в черном одеянии: изысканном нижнем белье с кружевом, колготках с сеточкой, а завершает образ повязка длинные сережки в тон всему наряду. Макияж в стиле baby doll, уложенные крупными локонами волосы – выглядит Эби просто обворожительно.

К сожалению, пользователи сети не смогут оставить свои комментарии под снимком, ведь его девушка показала на своем личном Instagram-Stories.

Стоит отметить, что пользователи сети приходят в полный восторг от каждого снимка пышнотелой красавицы. Они буквально засыпают ее комментариями: "Так и манит, чертовка", "горячо", "осторожно, взрывоопасная красота", "Красота невыносимая" и прочее.

Напомним, что мокрая Рэтчфорд без белья похвасталась необъятными формами: «Космос!».

Как сообщала Politeka, Эби Рэтчфорд сверкнула роскошным телом в крохотном купальнике: «Ого, какие…».

Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд сверкнула божественным телом в кружевном белье: "Ого, какие большие...".