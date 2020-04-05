Знаменита модель Емілі Ратаковськи засвітила заборонені місця без одягу

Як повідомляє Polteka.net, Емілі Ратаковськи не тільки популярна модель, але також соціальна активістка і феміністка, і ділиться своїми поглядами з 23 мільйонами абонентів в Instagram. А тепер і випускає одяг, який підійде будь-якій жінці.

Кожен її знімок виходить відвертим і захоплюючим, адже красуня не боїться показати свої форми у всій красі. На цей раз, вона вирішила прорекламувати сережки власного бренду. При цьому модель зробила все можливе, щоб увага шанувальників було лише на сережках. Тому дівчина вирішила позувати без одягу.

Щоразу 28-річна модель, актриса і бізнесвумен перевершує саму себе, роблячи кадри все більш відвертими і незвичайними.

Кілька годин тому спекотна красуня опублікувала нове фото, на якому постала повністю голою. Правда, розкішне тіло Емілі приховує своєї рукою: все, що вдається розгледіти - це сталевий прес, спокусливі округлості її принад і тонку талію красуні.

Дівчина спокусливо прогнулася, прикривши груди рукою і демонструючи світові свої знамениті форми, а від такого виду буквально голова йде обертом. Дивлячись на неї так і хочеться сказати: "Яка ж розкішна".

Нагадаємо, Емілі Ратаковски постала без верху одягу і навіть без білизни, але вирішила приховати інтимні місця. Емілі стояла в півоберта до фотографа, прикривши немаленьку груди руками.

Зірка не посміхалася, вона лише не відводила погляду від фотографа і трохи витягла пухкі губи в блиску.

За 15 годин пост зібрав більше одного мільйона лайків і багато позитивних коментарів.

Нагадаємо, Ратаковськи підняла сукню і показала, як розважається в спальні.

Як повідомляла Politeka, спокуслива Ратаковськи показала досконале тіло в екстремальному бікіні.

Також Politeka писала, що безсоромна Ратаковськи вийшла на публіку в одному білизна: про такому тілі можна тільки мріяти.