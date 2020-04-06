Самая юная в мире миллиардерша, модель Кайли Дженнер показала соблазнительное фото, которое завораживает с первого взгляда

Снимок она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото Дженнер предстала в черном комбинезоне, который полностью обтянул ее пышные формы. Девушка подняла вверх руки, чтобы убрать от лица волосы. На фото прекрасно видно идеальные изгибы аппетитной модели: ее широкие бедра, тонкую талию и пышную грудь. Пикантности образу добавляют пухлые губы Дженнер.

Новое фото модели собрало более 4 миллионов лайков. В комментариях звезду хвалят за внешний вид.

«Люблю черный», «Огонь», «Ты удивительно красивая, Кайли», «Божественная женщина», «Королева», - пишут пользователи сети.

Как известно, Кайли Дженнер любит откровенные фотосессии. Такие закрытые наряды для нее редкость. Обычно звезда выставляет напоказ свои пышные формы во всей красе.

Она с удовольствием публикует фото в купальниках и соблазнительной одежде. А в последние несколько месяцев модель создает целые подборки снимков, на которых демонстрирует образы на выход.

Кайли Дженнер – одна из сестер семейства Кардашьян. В Инстаграм она одна из самых читаемых в мире женщин. Деньги Кайли зарабатывает, продавая фирменную косметику.

Напомним, что сочная Кайли Дженнер впечатлила формами в малюсеньком топе: "Ох, ну надо же!".

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер засунула роскошное тело в тесный купальник: "Вот это формы!".

Также Politeka писала, что Кайли Дженнер выставила напоказ свое великолепие прямо на полу: "Красивее не найти".