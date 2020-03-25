Наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер вирішила згадати, як проводила час до карантину через коронавірус

Зірка опублікувала відео, на якому позувала в рожевыйперуці, пише Politeka.net.

Модель на першому відео зняла обличчя крупним планом, похвалившись великими очима, які підкреслені стрілками. Дівчина дивилася з-під пишних вій і посміхалася. Її зовнішність заворожує. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

На другому відео Кайлі блищала в компанії. Зірка ходила біля людей. Вона покружляла перед камерою, засвітивши пишні груди у маленькому білому топі: "Ох, ну треба ж!".

Красуня подивилася в камеру, ніби бажаючи спокусити кожного, хто подивиться це відео.

Її образ завершили рожеві тіні на повіках, блискучі такого ж кольору губи і довгі нігті.

"Проведений час серед людей… чим швидше ми будемо залишатися вдома, тим швидше зможемо повернутися до соціуму… я сподіваюся, що всі серйозно ставляться до дистанціювання‼ ️💗", - написала Дженнер, давши зрозуміти, що скучила за галасливими компаніями, але нічого не поробиш.

За 10 годин пост зібрав більше трьох мільйонів лайків та багато коментарів. Користувачі мережі підтримали один одного в цей нелегкий період і написали компліменти Кайлі.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер опублікувала фото зі своєю сестрою Кендалл Дженнер. Дві красуні постали в білих топах.

Кайлі позувала в короткому топі, ставши трохи вище сестри і ледь не впихнув форми їй в обличчя.

Відвертий наряд підкреслив принади зірки. Соковиті форми Кайлі виставилися з топа, а сама тканина натягнулася від напруги.

Кендалл Дженнер також позувала в топі, але низ не було видно. Наряд виділив груди знаменитості.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер одягла чорний обтягуючий гольф, який виділив її пишні груди, а довге волосся прикрили її. На одному рукаві моделі - одяг, схожий на шкіряну куртку.

Талію зірки теж підкреслено, ймовірно, брюками з високою посадкою.

Знаменитість доторкнулася до волосся і подивилася в телефон, роблячи селфы. Кайлі прочинила губи і виглядала дуже спокусливо.

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер затягнула великі кульки в тонку маєчку: "Надивитися нереально".

Як повідомляла Politeka, Кайлі Дженнер оголила груди заради фото з дочкою.

Також Politeka писала, Кайлі показала, чим спокушає чоловіків.