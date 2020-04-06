Модель Белла Хадід, яку назвали найкрасивішою жінкою світу 2019 року, зворушливо привітала свою подругу з днем народження

Серію фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Белла опублікувала найгарячіші кадри зі співачкою і дизайнером Джессі Джо Старк. На фото дівчата позують у відвертих вбраннях, в купальниках і на вечірках, а також без білизни. Видно, що Хадід і Старк ще ті тусовщиці.

«Рок-н-рол принцеса. День народження королеви», - підписала Белла фотографії.

За вісім годин фото зібрало майже 220 тисяч лайків. Шанувальники моделі приєдналися до привітань.

«Бейби», «Вогонь», «Королева», «Я люблю тебе», «Передавай мої привітання», - пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що Белла і Старк дуже давно дружать і проводять багато часу разом. Дівчата навіть випустили спільну колекцію одягу, адже Старк, як відомо, дочка засновників бренду Chrome Hearts.

Раніше ми писали, що 23-річна супермодель Белла Хадід поділилася фото в прозорій блузі. Зірка позувала в прозорій яскравій блузі, під якою виднівся мереживний ліфчик. Апетитні принади Белли виділялися і від них неможливо було відвести погляду. Варто відзначити, що Хадід досить епатажна зірка. В її арсеналі багато фокусів для залучення уваги шанувальників та преси.

Нагадаємо, що Белла Хадід затягнула пишні принади в крихітному бікіні: "Кайфово".

Як повідомляла Politeka, Белла Хадід позбулася білизни і показала топ самих гарячих кадрів: до непристойності красива.

Також Politeka писала, що ідеальна Белла Хадід в прозорій блузці застигла в спокусливій позі: «Ух, пустуха».